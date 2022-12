Em Teresina, lei sancionada prevê que supermercados recebam clientes com pets

Nova lei sancionada em Teresina na manhã desta quarta-feira (14) regulamenta critérios e parâmetros para o funcionamento, de forma facultativa, de supermercados pet friendly, ou seja, estes estabelecimentos deverão adaptar-se para receber clientes com animais de estimação.

(Foto: Reprodução/Shutterstock)

O projeto é de autoria do vereador Dudu Borges e tem como objetivo aumentar a disseminação da cultura pet friendly entre a população e o comércio em geral. De acordo com a lei, ficam proibidas a criação de animais domésticos nas dependências do supermercado, a adoção ou comercialização de animais domésticos no estabelecimento, exceto em eventos previamente autorizados ou em pet shops licenciados instalados em suas dependências.

Segundo o vereador Dudu Borges, o acesso e a permanência de animais serão permitidas por toda a área de comercialização de produtos, sendo vedado o ingresso e a circulação nas áreas de armazenamento, produção e manipulação de alimentos.



“Foi provocado não só pela sociedade, mas pelos próprios empresários. Agora existe a possibilidade das pessoas irem fazer suas compras com seu animal. Então queria aqui agradecer em nome do povo de Teresina”, disse o vereador.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no