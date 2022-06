Teresina: Sine oferta 66 vagas de emprego nesta terça-feira; veja como concorrer

O Sistema Nacional de Emprego no Piauí (Sine-PI), está ofertando 66 vagas de empregos em Teresina nesta terça-feira (07). Das vagas disponíveis, 51 são exclusivas para pessoas com deficiência e 15 são para ampla concorrência.

As oportunidades englobam diversas áreas de atuação, como agente de portaria,caixa de loja, carpinteiro, recepcionista atendente, mecânico, cozinheiro em geral, mestre de obras, entre outros.



Confira aqui as vagas disponíveis



(Foto: Divulgação)

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego em um dos postos do Sine, localizados no Centro, Dirceu e Espaço Cidadania. É a partir do cadastro que será emitida uma carta de encaminhamento à vaga disponível.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 8h às 12h.

SINE PIAUÍ