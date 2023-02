Teresina tem o abastecimento de água comprometido após descarga elétrica

Teresina foi atingida com a falta de água em todas as zonas da cidade nesta terça-feira (31), informou a concessionária Águas de Teresina no final da tarde. O comprometimento do sistema ocorreu após uma descarga elétrica atingir Estação de Tratamento de Água - ETA Sul.

“A Águas de Teresina informa que, em virtude de descargas elétricas nos sistemas da Estação de Tratamento de Água - ETA Sul, o abastecimento foi afetado nos bairros da zona Sul, Sudeste, Leste e parte da Norte”, disse a empresa através de nota.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A Águas de Teresina não estabeleceu prazo para o retorno do abastecimento, mas afirmou que técnicos já foram acionados para trabalhar na normalização do sistema. “Profissionais da empresa já estão atuando para restabelecer o funcionamento de todos os equipamentos para que o retorno do abastecimento seja normalizado o quanto antes”, disse a concessionária.

A empresa alerta que casos emergenciais devem ser informados pelo 0800 223 2000.

