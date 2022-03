Teresina terá agendamento para vacinação contra a covid nesta quarta-feira (02)

Abrirá às 18 horas desta quarta-feira (02) mais um agendamento para vacinação contra a covid-19 em Teresina. Os agendamentos deverão ser feitos pelo site Vacina Já, da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e contemplará aplicação da primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais que ainda não iniciaram o esquema vacinal.



A FMS também vai abrir agendamento para que as pessoas com 18 anos ou mais que precisam receber a dose de reforço dos imunizantes Pfizer, Coronavac e AstraZeneca e também para quem recebeu a dose única da vacina da Janssen.



Além da vacinação por agendamento, Teresina também terá vacinação na modalidade drive-thru para a segunda dose da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca na quinta-feira (03) e na sexta (04). O público de 18 anos ou mais e os imunossuprimidos também podem se vacinar com a dose de reforço nos pontos de drive-thru localizados nos terminais de integração.

A vacinação em drive-thru acontece nos seguintes locais:

Zona Leste - Terminal do Zoobotânico

Zona Norte - Terminal do Buenos Aires

Zona Sul - Terminal do Parque Piauí

Zona Sudeste - Terminal do Livramento

Região da Grande Santa Maria na zona Norte - CEU Norte

Para se vacinar é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e o Cartão Nacional do SUS. Para quem for receber a dose de reforço ou a segunda dose, é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação com o registro das doses anteriores.

