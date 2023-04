Teresina terá dia de emissão gratuita da carteira de identidade; saiba quando

Na próxima terça-feira (02), Teresina terá um dia de emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O evento acontece numa parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Secretaria Estadual de Trânsito (Setrans) e tem o objetivo de ampliar o número de pessoas com acesso ao RG. A ação é também alusiva à campanha Maio Amarelo de conscientização e prevenção de acidentes no trânsito.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

A emissão gratuita de RG's acontece no pátio da Setrans, no Centro Administrativo, localizado na zona Sul de Teresina, a partir das 8h. A emissão dos documentos segue o que foi publicado em portaria assinada pelo secretário de Segurança, Chico Lucas. Quem explica como será feita essa emissão de RG's é o diretor do Instituto de Identificação do Piauí, Marcelo Mascarenhas.

"A primeira via da carteira de identidade deve ser gratuita. Já a segunda via é gratuita somente para idosos e pessoas com deficiência. Podemos ressaltar que pessoas que tiverem a carteira antiga e queiram mudar para a carteira de identidade nacional também terão direito à gratuidade", diz Marcelo.



Marcelo Mascarenhas é diretor do Instituto de Identificação - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O diretor do Instituto de Identificação lembra que a carteira de identidade nacional é um documento que oferece mais segurança, tem sua versão digital, tem o número unificado pelo CPF com a possibilidade de incluir os números de outros documentos. Além disso, a nova carteira de identidade contém condições específicas de saúde, ou seja, possibilita a identificação de pessoas que possuem algum tipo de deficiência através de um selo.

Além da emissão gratuita da carteira de identificação nacional, durante o evento acontecem também atividades voltadas para a conscientização no trânsito. Serão ofertados serviços através de vários órgãos e instituições parceiras, dentre eles: teste de covid, sífilis, hepatite, HIV e aplicação de vacinas contra o tétano, influenza e a bivalente contra o coronavírus.

Com informações da SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no