Teresina terá sexta-feira nublada e com possibilidade de chuva durante todo o dia

Teresina amanheceu nublada nesta sexta-feira (02) e deve permanecer assim pelo restante do dia segundo a previsão do tempo feito pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Semar. O tempo deve permanecer nublado com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima deve chegar à 32 graus e a mínima deve ficar em torno dos 22 graus.



Para o final de semana, a previsão não é tão diferente. No sábado (03), o tempo permanece nublado com temperaturas entre 35 graus e 23 graus e ventos fracos. No domingo (04), a possibilidade o céu nublado permanece com ventos fracos embora não haja possibilidade de chuva.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Piauí deve ter chuvas com maior volume no Centro-Sul e Sudoeste

O Piauí terá chuva em grande parte de seu território, mas os maiores cumulados serão nas regiões Centro-Sul e Sudoeste, conforme a previsão da Semar. Na região Norte, o tempo permanece nublado nesta sexta-feira (02) com pancadas de chuva isoladas, ventos moderados e temperatura máxima de 37 graus.

Já no Centro-Norte piauiense a previsão é de tempo nublado e parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura de 36 graus. No Sudeste, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoada no Sudoeste, o céu permanece nublado também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Parnaíba, a previsão é de chuva e trovoadas à tarde e à noite.

O tempo nublado com chuvas isoladas também permanece no sábado (03) e no domingo (04) em boa parte do território piauiense.

Vale lembrar que mais da metade do Estado se encontra na área de abrangência do alerta laranja de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet para esta sexta.

