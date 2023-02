Teresina teve aumento de 12,5% nos casos de violação de direito contra crianças em 2022

Os casos de violações de direitos contra as crianças e adolescentes aumentaram 12,5% em Teresina no ano de 2022, em comparação a 2021. Os dados apontam que em 2022 foram registrados 2.801 ocorrências, enquanto em 2021 foram contabilizadas 2.489 ocorrências atendidas pelos conselhos tutelares de Teresina. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), por meio da Gerência de Direitos Humanos (GDH).



Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, destaca que os dados mostram não apenas um aumento no número das ocorrências, mas na atuação dos conselheiros tutelares na capital, e enfatiza a importância de denunciar os casos.



(Foto: Divulgação/Semcaspi)

“A gente analisa estes dados como um não silenciamento das violações e violências que as crianças e adolescentes têm sofrido em seus espaços sociais. Isto é, poucas denúncias não quer dizer que tenha ocorrido uma diminuição das ocorrências. Acreditamos que os conselheiros tutelares têm conseguido, cada dia mais, conseguido identificar e encaminhar estas violações. Além da própria sociedade, compreender a importância de denunciar. A proteção da criança e do adolescente é feita por todos nós”, pontuou.



As violações de direitos com maior número de registros são: negligência; privação no acesso ao serviço público, abuso sexual, conflito familiar e violência física.



“Os estudos feitos nos dados dos dois últimos anos apontam a negligência como a primeira no ranking das violações contra crianças e adolescentes e tem sido praticada no seio familiar. É configurado negligência a não prestação de cuidados médicos, a falta de alimentação e higiene adequada, a falta de vestuário e até mesmo de vigilância, causando riscos de acidentes domésticos”, explicou.



Saiba como denunciar

Os casos de violação de direito contra crianças e adolescentes podem ser denunciados na Semcaspi, por meio dos Conselho Tutelares e do Disque Cidadania. Diante do registro da ocorrência, a identidade do denunciante será devidamente preservada.



Confira os números que você pode acionar em casos de denúncia:

Disque Cidadania: 0800 280 5688

Conselho Tutelar I (Centro/Norte): (86) 3215-9313 / 99490-7886

Conselho Tutelar II (Sudeste): (86) 3215-9360 / 99460-3138

Conselho Tutelar III (Sul): (86) 3227-6714 / 99454-2102

Conselho Tutelar IV (Leste): (86) 3233-8841 / 99470-0654

Conselho Tutelar V (Norte): (86) 3211-6928 / 99404-1102

