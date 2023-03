Teresina teve chuva 33% acima da média nos primeiros meses de 2023, aponta Inmet

Chuvas intensas e acima da média. É assim que pode ser definido o verão em Teresina neste ano de 2023. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a capital piauiense teve média de chuva 33% superior ao que foi registrado no ano passado, o que totaliza 876,4 milímetros.

O verão no hemisfério Sul compreende o período que vai de 21 de dezembro a 21 de março. Durante este trimestre, foram 50 dias de chuva com volume acumulado igual ou acima de um milímetro. O maior volume de chuva ocorreu agora neste mês de março. No último dia 12, por exemplo, o acumulado de precipitação chegou a 75,9 milímetros.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Esse aumento no volume de chuva é explicado pela alta concentração de luz solar e, consequentemente, de nebulosidade. É isso o que diz o climatologista Werton Costa: “Temos concentração de sol e nebulosidade e este período de 21 de dezembro até 21 de março é a estação chuvosa no Nordeste. Como tivemos também um Oceano Atlântico mais quente, devemos atribui essa alta na média a essa condição térmica do Atlântico”, explica.

A média de chuva impactou diretamente na temperatura e sensação térmica em Teresina nestes primeiros meses de 2023. Segundo o Inmet, a menor temperatura registrada na capital foi de 21,1°C no dia 03 de fevereiro. E a maior temperatura foi registrada no dia 13 de fevereiro, tendo sido de 34,9°C.

A previsão é de mais chuva para Teresina nesta terça-feira (29). O Inmet aponta risco de precipitações intensas nas regiões Sudeste e Centro-Norte piauienses até o final do dia e começo da madrugada. Os ventos podem chegar a 60 Km/h e a precipitação pode chegar a um volume acumulado de 60 milímetros por hora.

‘

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no