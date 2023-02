Teresina: Vacina bivalente contra a covid-19 começa a ser aplicada amanhã (27)

A vacina bivalente contra a covid-19 começa a ser aplicada nesta segunda-feira (27) em todo o país. Em Teresina, a vacinação com a versão bivalente acontecerá nos drive thru para grupos prioritários. Nesta primeira etapa, serão contemplados os idosos de 85 anos e mais. A versão bivalente do imunizante contra a covid-19 também protege contra a variante ômicron.

A vacina estará disponível nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí, além do Teresina shopping – edifício garagem G1. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. “Os requisitos são: estar no grupo prioritário contemplado, que no momento é 85 anos e mais, ter no mínimo duas doses da vacina contra covid e ter um intervalo de pelo menos quatro meses da última dose”, esclarece a coordenadora da campanha de vacinação em Teresina, Emanuelle Dias.

A programação da próxima semana prevê ainda a abertura de vagas de agendamento de primeira dose para bebês de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). O sistema será aberto na próxima segunda-feira (27) a partir das 17h, no site: http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Já a segunda e terceira doses para este público estão sendo aplicadas às segundas, quartas e sextas no Teresina Shopping (Edifício garagem G3) e nas UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro e Santa Isabel – onde também é aplicada a dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos. O horário de funcionamento do shopping é das 9h às 17h, e as UBS funcionam das 8h às 12h e 13h às 17h.

Na terça e quinta-feira (28/2 e 2/3), das 8h às 12h e 13h às 17h, o público de 12 anos e mais (de acordo com o esquema preconizado para cada idade) têm acesso à vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Nestes mesmos dias, as UBS do Buenos Aires, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição estarão aplicando apenas a segunda dose para 3 a 11 anos e a dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos.

De segunda (27) a sexta-feira (3), das 9h às 17h, o Teresina Shopping recebe ainda os seguintes públicos: primeira dose para o público de 12 anos e mais, segunda dose para pessoas de 6 meses e mais, primeiro reforço para 3 anos e mais, segundo reforço para 18 anos e mais e o terceiro reforço para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única.

No sábado (4) e domingo (5), das 8h às 12h e das 13h às 17h, a FMS mantém abertos os postos das UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. Estes locais estarão aplicando 2ª dose para crianças de 3 a 11 anos; 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço para 12 anos e mais, 2º reforço para 18 ou mais e 3º reforço para vacinados com Janssen no esquema primário – dose única.

PROGRAMAÇÃO VACINAÇÃO – 27 DE FEVEREIRO A 3 DE MARÇO

27/02 a 03/03 – Segunda a sexta-feira – 9h às 17h

Drive thru: Teresina Shopping (Edifício garagem G1), Terminal Buenos Aires, Terminal Parque Piauí

– Reforço Pfizer Bivalente (85 anos e mais)

27/02 a 3/3 – Segunda a sexta-feira – 9h às 17h

Teresina Shopping (Edifício Garagem G3)

– 2ª dose crianças de 6 meses a 11 anos

– Reforço crianças 3 a 11 anos

– 1ª dose 12 anos e mais

– 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

– 1º Reforço (12 anos ou mais)

– 2º Reforço (18 anos ou mais)

– 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

28/2 e 2/3 – Terça e Quinta – 8h às 12h e 13h às 17h

Todas as UBS

– 1ª dose 12 anos e mais

– 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

– 1º Reforço (12 anos ou mais)

– 2º Reforço (18 anos ou mais)

– 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

28/2 a 2/3 – Terça e Quinta – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Buenos Aires, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite e UBS Parque Poti, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel, UBS Renascença e UBS Alto da Ressurreição

– 2ª dose 3 a 11 anos

– Reforço 5 a 11 anos

4 e 5/3 – Sábado e domingo – 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Parque Piauí, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença

– 2ª dose 3 a 11 anos

– 1ª dose 12 anos e mais

– 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

– 1º Reforço (12 anos ou mais)

– 2º Reforço (18 anos ou mais)

– 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

27/2, 1/3 e 3/3 – Segunda, Quarta e Sexta-feira

Teresina Shopping (Edifício Garagem G3), UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro e Santa Isabel

– 2ª dose (6 meses a menores de 3 anos – 2 anos, 11 meses e 29 dias)

– 3ª dose (6 meses a menores de 3 anos – 2 anos, 11 meses e 29 dias)

– Reforço (3 e 4 anos)

Por agendamento – Abertura de vagas na segunda-feira (27) às 17h

– 1ª dose (6 meses a menores de 5 anos – 4 anos, 11 meses e 29 dias)

