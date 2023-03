Teresinenses a partir de 65 anos podem receber a vacina bivalente a partir de amanhã (17)

Foi reduzida mais uma vez a idade para recebimento da vacina bivalente contra a covid-19. O imunizante protege contra a cepa original do vírus e contra a variante Ômicron. A partir de amanhã (17), os teresinenses a partir de 65 anos já podem procurar os postos de vacina para receber o imunizante bivalente.



Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

Os pontos de aplicação da vacina são: o edifício garagem G1 do Teresina Shopping e os drive-thrus localizados no Terminal do Buenos Aires e no Terminal do Parque Piauí. Os pontos de vacinação funcionam de 9h às 17h. É importante lembrar que quem for se vacinar deve apresentar os documentos ao agente de saúde.

“No momento da vacinação deve-se apresentar o documento de identificação com foto e o cartão de vacina”, informa Emanuelle Dias, coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Vale ressaltar que além dos idosos a partir de 65 anos, as pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos também podem receber a vacina bivalente.

