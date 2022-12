Teresinenses apostam na Mega da Virada para tentar quitar dívidas e ajudar a família

No penúltimo dia do ano, os teresinenses procuraram em peso as loterias da capital para fazerem suas últimas apostas na Mega da Virada. Em 2022, o prêmio é o maior da história: o felizardo que conseguir acertar os seis números levará para casa R$ 500 milhões. Com esse dinheiro todo em mãos, o principal plano é pagar as dívidas e ajudar a família.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É isso o que afirma o servidor público Francisco Carlos Rodrigues de Oliveira, 54 anos. Ele procurou uma casa lotérica no Centro de Teresina para fazer suas apostas e diz que se ganhar sozinho o prêmio da Mega da Virada, pretende primeiramente ajudar seus familiares.

“Não pretendo ficar só para mim. Estou jogando por mim e minha família. Já joguei no bolão da firma e também já fiz dois jogos anteriormente. Se não der no bolão, pode ser que dê aqui. Mas se a sorte estiver do meu lado, vou querer ajudar minha família, meus amigos e ficar por aqui mesmo aproveitando. O plano é ficar onde estou e ajudar quem eu tenho por perto”, diz Francisco.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ajudar a família e resolver a vida financeira também são os principais planos da senhora Marilena Xavier. Aposentada, ela conta que se ganhar o prêmio da Mega da Virada vai ajudar os filhos, netos e viajar. “Com um dinheiro desse, a gente pode fazer tudo que nunca fez na vida. Conhecer lugares diferentes e ajudar aqueles que a gente ama. Sei que as chances são poucas, mas tem que apostar, não é? Se não apostar, aí mesmo que não tem chance de ganhar nada”, afirma a senhora.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outra que também aproveitou o penúltimo dia do ano para tentar garantir sua parcela no prêmio da Mega da Virada foi a teresinense Marina Leal. Aos 18 anos, ela fez seus primeiros jogos em 2022 já que no Brasil, as apostas são proibidas para menores de idade. Esperança, ela conta, é a palavra de ordem.

“É jogar e ter esperança de conseguir esse prêmio ou pelo menos uma parte dele. Com R$ 550 milhões no bolso, eu acho que iria investir e realizar meu sonho de ir morar em Fortaleza, passear por aí. Daria pra ajudar muita gente e ser feliz. Quitar dívidas, comprar a casa dos sonhos, carro e muito mais. Quem sabe, não é? Minha parte eu fiz, agora é contar com a sorte”, finaliza Marina.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do sábado (31) em casas lotéricas que fiquem abertas até esse horário ou pela internet. O valor de uma aposta simples com seis números é de R$ 4,50. O sorteio da Mega da Virada será realizado a partir das 20h do sábado (31). A Caixa Econômica transmitirá o sorteio pela internet, nas redes sociais e em seu canal no Youtube.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no