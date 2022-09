Trânsito no cruzamento entre as avenidas dos Ipês e Cajuína sofre alterações; saiba

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) realizou uma mudança no funcionamento do semáforo no cruzamento das avenidas dos Ipês com a Cajuína, no sentido Oeste/Leste. Com a mudança no trecho, está permitida a conversão à esquerda para os condutores que necessitam seguir em direção aos shoppings e ao bairro São João, na zona Leste da capital.

(Foto: Divulgação / STRANS)

De acordo com a engenheira da Strans, Ananda Patrícia de Oliveira, a mudança realizada no tempo do semáforo (antes era de dois tempos agora passou para três tempos) e foram feitas também correções geométricas no trecho para ampliação da via, com aumento para quatro faixas na avenida Higino Cunha no final da Ponte Wall Ferraz, e a redução do canteiro central localizado na via para permitir a ampliação e assim os condutores devem seguir à esquerda da via para realizar a conversão à esquerda e seguir em direção a avenida Cajuína, bairro São João e Shopping.

(Foto: Divulgação / STRANS)



“Essa mudança no trânsito e a permissão para conversão à esquerda no trecho na descida da ponte Wall Ferraz, no final da avenida Higino Cunha, sentido Oeste/Leste, atende a uma demanda da população e dos condutores que trafegam pelo trecho diariamente, e assim reduzir o percurso de acesso ao bairro São João e aos shoppings, com a mudança no tempo do semáforo, agora é permitido aos condutores realizar conversão à esquerda e não necessitam mais realizar o percurso que antes deveria realizar, seguir a direita da avenida Padre Humberto Pietro Grande”, explicou a engenheira da Strans.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) alerta aos condutores que circulam pelo local para ficarem atentos a nova sinalização semafórica, horizontal e vertical. Após a mudança, haverá um monitoramento na área para confirmar a melhoria na circulação e se for necessário serão realizadas novas intervenções.

