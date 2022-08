Trecho da Avenida Centenário será interditado nesta segunda (08)

Um novo trecho da Avenida Centenário, na zona Norte de Teresina, será interditado a partir desta segunda-feira (08/08) para a realização de obras de saneamento. Será interditado o trecho entre as ruas Guaporé e Território Fernando de Noronha.

De acordo com a concessionária de água de Teresina, os trabalhos visam a construção de uma estrutura para otimizar o percurso do esgoto coletado da Estação Elevatória de Esgoto do bairro Aeroporto até a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Pirajá. A expectativa é que o serviço de estenda por duas semanas.

Foto: Divulgação

A Strans informou que para minimizar eventuais e momentâneos transtornos da obra à população, acompanhará a fluidez do tráfego de veículos. Os agentes de trânsito da Strans farão o acompanhamento para que seja garantida a segurança das pessoas que transitam ou residem no local.

