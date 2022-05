Trecho da Avenida dos Expedicionários é interditado para obras a partir desta terça (17)

A Avenida dos Expedicionários, localizada na zona Sudeste de Teresina, será interditada para receber a implantação de rede de esgoto, entre as avenidas Fernando Pires Leal e Deputado Ferraz. As obras serão realizadas pela Águas de Teresina e iniciarão nesta terça-feira (17) e para a execução do trabalho será necessária a interdição parcial da via. O trânsito fluirá nos dois sentidos em apenas uma faixa.

O serviço beneficiará cerca de 200 famílias da região e visa melhorar as condições sanitárias dos moradores. Nesta primeira etapa serão implantados 600 metros de linha de rede de um total de 2.500m previstos para a região do bairro Recanto das Palmeiras, uma importante etapa de expansão do sistema de esgotamento sanitário de Teresina.

(Foto: Reprodução / Ascom / Águas de Teresina)

Além de beneficiar os moradores com a instalação de duas Elevatórias de Tratamento de Esgoto (ETE), as obras atenderão também aos comerciantes do Mercado do Peixe (instalado na Expedicionários), com o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Para reduzir os momentâneos transtornos, a Águas de Teresina contará com a parceria da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), que fará a sinalização e acompanhará o tráfego de veículos na área.

“São serviços que levam mais dignidade, geram saúde e proporcionam qualidade de vida para muitas famílias em situação de vulnerabilidade”, afirma o presidente da Águas de Teresina, Jacy Prado.

