Trecho da avenida Joaquim Nelson será interditado a partir desta sexta (16)

Um trecho da avenida Joaquim Nelson, no bairro Dirceu, na zona Sudeste de Teresina, será interditado para obras de saneamento a partir desta sexta-feira (16/12). O comunicado foi emitido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), que emitiu orientações para os condutores que trafegam pela região.

De acordo com a Strans, a interdição vai acontecer no cruzamento com a rua Capitão Luiz Rodrigues Chaves no sentido Dirceu – Ladeira do Uruguai. Ao todo, o fechamento da via vai durar três dias, começando na manhã desta sexta-feira (16) e segue até a noite de domingo (18).

A intervenção foi requisitada pela Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sudeste, que executa uma obra de construção de uma canaleta aberta no local, para melhorias no saneamento básico da região. A gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito da Strans, Carla Sales, relacionou as rotas que poderão ser adotadas.

“O motorista que necessita seguir pela Avenida Joaquim Nelson no sentido Dirceu/Ladeira do Uruguai precisa dobrar à direita na rua Alexandre Gomes Chaves, dobrando a esquerda pela rua Adão Medeiros Soares e depois novamente à esquerda na rua Capitão Luís Rodrigues Chaves, e voltando novamente pela Avenida Joaquim Nelson, apenas um sentido da via será bloqueado”, orientou

