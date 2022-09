Trecho da Avenida Raul Lopes é interditado para evento do PT nesta terça (13)

A Avenida Raul Lopes e a alça de descida da Ponte Estaiada, no sentido ponte/Universidade Federal do Piauí (UFPI) estão interditados ao tráfego de veículos nesta terça (13). A interdição dos trechos ocorrem por conta da realização do encontro “Dia do 13”, que deve contar com bandeiraço e panfletaço de apoiadores da candidatura de Rafael Fonteles ao Governo do Estado.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Além de Rafael, outros candidatos do partido também farão campanha no ato. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) o fechamento da via deve acontecer até a meia-noite desta terça-feira (13), com a liberação da avenida aos condutores após o término do evento.

A STRANS orienta que os condutores evitem este trecho enquanto durar a interdição e busquem outras rotas. As equipes de agentes de trânsito estarão atuando nas imediações do evento para organização do trânsito.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no