Trecho interditado da Rua João Cabral só deve ser concluído no final de junho

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Centro) anunciou que o trecho interditado por conta de obras na rua João Cabral será liberado no prazo de 10 dias, por tanto apenas no final de Junho. Esse é a terceira parte da rua que passa por intervenções. O primeiro e segundo trecho da via já tinham sido concluídos anteriormente.

Conforme acordo firmado entre o órgão e o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), a Superintendência fará a interdição de um quadrante por vez, sendo que cada tem o prazo de 15 dias para ser concluído. A logística foi elaborado para que a realização das obras continue a ocorrer, sem prejudicar comerciantes que atuam na região.

Segundo Roncalli Filho, com a conclusão, a passagem para motoristas e pedestres também será liberada. “É uma obra grande e complicada. Mas, não queremos que essa obra de forma alguma seja vista como um transtorno para a população, mas sim, como uma solução. Por isso, estamos realizando cada etapa em diálogo com o trabalhadores que ali desempenham a suas atividades. Quando ela estiver concluído vai melhorar o tráfego no Centro, garantido muito mais espaço, segurança e comodidade para todos”, destacou Roncalli Filho.

Parte da rua Coelho Rodrigues também segue interditada

Parte da Rua Coelho Rodrigues, também no Centro, segue interditada desde a segunda-feira (13). O trecho é que está entre as ruas Rui Barbosa e Simplício Mendes. A via foi interditada para que seja dada continuidade às obras de acessibilidade e revitalização na região. A interdição das vias se dará no período de 15 dias.

