TRT realiza leilão para quitação de débitos trabalhistas nesta quinta (02); saiba

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-22) realizará na próxima quinta-feira (02), o primeiro leilão do ano para quitação de débitos trabalhistas. O evento começa às 9h e ocorre tanto em forma presencial quanto on-line. Entre os bens a serem leiloados, estão casas, terrenos, veículos, peças de automóveis, cadeiras hidráulicas e aparelhos de ginástica. A lista completa dos itens está disponível no site do leiloeiro credenciado.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Pessoas físicas ou jurídicas podem participar do leilão. Em caso de arrematação, o comprador, além de cumprir o que está previsto em edital, deve realizar pagamento de 20% do bem e quitar o saldo em até 24 horas. Os valores arrecadados com os leilões judiciais têm a finalidade de garantir o pagamento das dívidas trabalhistas de processos que já foram julgados. As quantias são o último meio para garantir a satisfação dos créditos dos reclamantes.

Em 2023, o Tribunal, por meio da Coordenadoria da Central de Leilões Judiciais, realizará mais dois leilões judiciais nos meses de junho e novembro. As informações sobre as hastas públicas serão disponibilizadas ao longo do ano no site do Tribunal.

Modalidades:

Quem optar por participar do leilão on-line deve realizar cadastro no site https://www.italoleiloes.com. É necessário informar os dados pessoais e anexar os documentos. Já os interessados em participar da modalidade presencial devem comparecer ao depósito do leiloeiro, localizado na Rua Manoel Domingues, 1468, bairro Porenquanto, em Teresina.

