UBSs de Teresina alteram horário de funcionamento nos dias de jogos do Brasil

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teresina terão o funcionamento alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo realizada no Catar. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) explica que as alterações nos horários são conforme o Decreto Municipal Nº 23.131 de 8 de novembro que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais nos dias de jogos durante a 1ª fase da Copa do Mundo.



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão o expediente finalizado às 15h nos dias 24/11 (quinta-feira) e 02/12 (sexta-feira) porque o jogo acontece às 16h. No dia 28/11 (segunda-feira) as UBSs funcionarão até às 12h porque o jogo da Seleção Brasileira acontece às 13h. Nesta data, conforme o Decreto, o expediente é facultativo no turno da tarde.



(Foto: Divulgação/FMS)

Permanecerão sem alteração de horário de funcionamento e na prestação de serviços os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Diagnóstico Raul Bacellar, Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) com os pacientes que estão internados.



O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, esclarece que os serviços de urgência estarão com equipes de profissionais para realizarem os atendimentos necessários. “O sistema de urgência é prioritário e terá atendimento normal”, declara.



