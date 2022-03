Um Dia Na Praça: 2ª via do RG poderá ser emitida durante evento; saiba documentos

O projeto Um Dia Na Praça levará a emissão presencial da 2ª via do RG, através do Instituto de Identificação do Piauí, a bairros de Teresina e interior do estado entre os dias 05 e 06 de março, no Parque Nova Potycabana, na Zona Leste de Teresina. O atendimento acontece das 09h às 14h com a distribuição de senhas por ordem de chegada. A iniciativa é da Fundação Octávio Miranda, e levará outros serviços como saúde, beleza e orientação para microempreendedores.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

O coordenador do Instituto de Identificação do Piauí, Juarez Carvalho, informou que iniciativa vai beneficiar, principalmente, os cidadãos que moram nas periferias de Teresina.

“Essa iniciativa do Sistema O DIA é muito bem-vinda para toda a sociedade para os cidadãos das periferias. O Instituto de Identificação é o órgão responsável pela emissão do documento de identidade, o conhecido RG. Então a gente vai prestar esse serviço à sociedade”, informa.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



O que precisa para solicitar o RG?

Para realizar a emissão da 2ª da Carteira de Identidade, o interessado deve ter em mãos duas fotos 3x4 com fundo branco, apresentação da certidão de nascimento ou casamento original e o número do CPF. Além disso, será cobrada uma taxa de R$ 20,40.

“A única diferença da primeira para segunda via é uma taxa para se pagar, no valor de R$ 20,40. A gente produz o RG a partir desses documentos. Vale lembrar que tanto a certidão de nascimento quanto a de casamento devem ser originais e que estevam legível. Se elas estiverem manchadas ou rasuradas, a pessoa deve fazer uma nova solicitação do documento”, informa.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



“Caso a gente não consiga fazer a solicitação do documento, daremos todas as orientações necessárias para que ele procure um dos nossos postos na semana seguinte para que ele não saia sem a emissão do documento”, completa.

Medidas sanitárias, como uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social, continuam a ser adotadas, rigorosamente. Adolescentes com idades de 16 anos devem estar acompanhados dos pais para a emissão do documento.

Importância do RG

Ainda segundo o coordenador, o documento de RG possibilita que o cidadão exercite diversos atos da vida civil. “Ele é um documento que traz uma biometria associada. Ou seja, ele vai individualizar a pessoa, caso que não acontece na certidão de nascimento e casamento. Por isso, que depois da certidão de nascimento o cidadão tem que solicitar o RG porque nele vai ter uma fotografia, assinatura e também impressão digital”, finaliza.

Outros serviços de Um Dia Na Praça

Quem for ao Parque Potycabana também vai contar com diversos outros serviços como justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e orientações para microempreendedores. O Um Dia Na Praça também vai contar com um espaço para criançada e apresentação ao vivo da dupla Bolim&Bolão.

O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau e do Hemopi.

