Um Dia na Praça: Hemopi facilitará doação de sangue no Parque Potycabana

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) é um dos parceiros do projeto Um Dia na Praça, que acontece no Parque Potycabana, nos dias 5 e 6 de março (sábado e domingo) das 9h às 14h. O evento realizado pela Fundação Cultural Octávio Miranda terá a presença de órgão públicos e instituições privadas com a prestação de dezenas de serviços para a comunidade.

O diretor do Hemopi, Jurandir Viana, explicou que o evento será uma oportunidade para aumentar o estoque de sangue, já que a pandemia da Covid-19 prejudicou o banco de sangue do estado pelas medidas de isolamento necessárias para o momento.

“O Hemopi estará presente para facilitar o acesso para a doação e sangue e o cadastro voluntário de doador de medula óssea. Durante esse período de pandeia não está sendo fácil, as doações caíram e sacrificou nosso estoque de sangue”, disse Jurandir.

O diretor comentou que outra ação importante no evento será o REDOME (Cadastro Voluntário de Doador de Medula Óssea), que é o banco de dados do Ministério da Saúde que concentra informações de possíveis doadores para quem precisa de transplante de medula.

Para ser um doador, a pessoa precisa realizar o cadastro voluntário e assina um termo de compromisso. Podem realizar o procedimento pessoas com idade entre 18 e 35 anos e que tenham as condições e saúde exigidas. Quem contraiu o novo coronavírus deve esperar o prazo de 10 dias após a quarenta. Já quem se vacinou com Coronavac deve aguarda o prazo de dois que recebeu dose dos demais imunizantes tem que esperar sete dias.

Outros serviços de Um Dia Na Praça

Quem for ao Parque Potycabana também vai contar com diversos outros serviços como justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e orientações para microempreendedores. O Um Dia Na Praça também vai contar com um espaço para criançada e apresentação ao vivo da dupla Bolim&Bolão.

O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau e do Hemopi.

