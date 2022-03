Um Dia Na Praça: Sasc ofertará serviços beleza e orientações de programas sociais

A Secretaria Estadual da Assistência Social (Sasc) vai ofertar serviços de limpeza de pele, manicure, corte de cabelo e ainda levar informações sobre os programas sociais acompanhados pela secretaria durante o projeto Um Dia Na Praça, que acontece neste sábado (05) e domingo (06), no Parque Nova Potycabana, na Zona Leste de Teresina.



A iniciativa, promovida pela Fundação Cultural Octávio Miranda, contará com a presença de órgãos públicos e empresas privadas levando informações e serviços de casamento, divórcio, doação de sangue, emissão da 2º do RG, internet e ainda ônibus gratuitos da Zona Norte para a Potycabana.

O gerente de transferência de recursos da Sasc, Roberto Oliveira, falou sobre os serviços que serão ofertados no evento e as orientações sobre os programas sociais acompanhados pelo órgão.

“Estaremos com serviços de limpeza de pele, manicure, corte de cabelos, mas também levando informações sobre os programas que também acompanhamos na Sasc como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, o Passe Livre Intermunicipal para Idosos e também Tarifa Social de Energia Elétrica além do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Será um pacote de informações e serviços para a população”, disse.

Ele ressaltou ainda o termo de cooperação com a empresa Equatorial Energia, que resultou em meio milhão de famílias piauienses contempladas com a Tarifa Social de Energia no ano passado. “Temos um termo de cooperação com a Equatorial Energia desde 2019 e esse termo tem rendido muitos frutos aqui no Piauí. Só em 2020, colocamos mais de 200 mil piauienses com desconto na Tarifa Social de Energia Elétrica. No último ano, ultrapassamos a marca de meio milhão de famílias piauienses contempladas. São descontos, em média, de R$ 30 por família. Nesse sentido, a ideia é ampliar o conhecimento deste benefício, pois muitas famílias têm direito, mas não conhecem”, ressalta.

“O Sistema O Dia está de parabéns pela iniciativa tendo em vista que hoje temos milhares de piauienses que precisam ser inseridos em programas e ações que possam estar beneficiando. Além disso, vai levar acesso a informação, renda e inclusão social”, ressalta.

Outros serviços

O Um Dia Na Praça também vai contar com um espaço para criançada e apresentação ao vivo da dupla Bolim&Bolão. O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau, do Hemopi e outros parceiros.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no