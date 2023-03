Unimed Teresina celebra 40 anos de atuação no Piauí

Dia 10 de março a Unimed Teresina completa 40 anos de atuação no Piauí. A primeira cooperativa de trabalho médico do estado é fruto da evolução na prestação de serviços de saúde e do sonho de jovens médicos de cuidar da saúde das pessoas.



Na trajetória dessas quatro décadas, o verbo cuidar sempre esteve presente em todos os momentos da Unimed Teresina, fazendo da história do plano de saúde um marco na vida do piauiense. Hoje, oSistema Unimed Teresinaéformado pelas operadoras Unimed Teresina e Intermed.

O sistema possui maisde 140 mil beneficiários, mais de 1mil médicos cooperados, mais de 80 mil vidas protegidas pelo SOS Unimed, mais de 3 mil procedimentos disponíveis para clientes, 359 prestadores credenciadosentre hospitais, clínicas e laboratórios,Pronto Atendimento Digital 24h, Aeromédica e Clube de Vantagens.O plano de saúde tem atuação em 78 municípios do Piauíe mais 41 cidades no Estado do Maranhão.

Além disso, conta com um hospital de alta complexidade (Hospital Unimed Primavera) com: urgência e emergência para adultos; internações adulto e infantil; UTI; ortopedia 24h; cirurgias e hemodinâmica; e um Centro Integrado de Saúde, com: Centro Diagnóstico; Pronto Atendimento Infantil 24h; Complexo ambulatorial (adulto e infantil) e espaço THEAcolher.

A Unimed Teresina também segue investindo em inovações tecnológicas para facilitar o acesso dos clientes aos serviços de saúde. Os beneficiários têm à disposição o App Unimed Teresina, App Unimed Life e Pronto Atendimento Digital 24h (telemedicina).

Para o presidente do Sistema Unimed Teresina, Dr. Newton Nunes Filho (CRM 2419), a caminhada para chegar aos 40 anos foi longa e cheia de desafios. “São quatro décadas consolidadano mercado piauiense.Alcançar esse feito não foi fácil.Já passamos por diversos desafios, mas continuamos focados em apresentar os melhores resultados e garantir cuidado de excelência aos nossos beneficiários. Sabemos que o futuro nos reserva novos e maiores desafios, mas confiamos na solidez do nosso negócio e no compromisso de todos que fazem o Sistema Unimed Teresina”, diz.

Centro Integrado

Para celebrar seus 40 anos, aUnimed Teresina entregou para seus beneficiários as primeiras etapas da reforma do Centro Integrado deSaúde: aobservação infantil que recebeu o nome de Espaço Mundo; e o ambulatório infantil para realização de consultas agendadas. As obras foram iniciadas ainda em 2022 e estão sendo entregues por etapas, a fim de reduzir os transtornos aos usuários.

A próxima etapa a ser entregue é o espaço THEAcolher pararealização de terapias ocupacionais, medicina preventiva e também para o tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No local haverá atendimento de profissionais como:fisioterapeuta; psicólogo; nutricionista; psicopedagogo; fisioterapeuta; educador físico; terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

Também está em fase de reforma o Pronto Atendimento Infantil. As obras têm o objetivo demelhorar o fluxo para o atendimento dos pacientes. Serão duas recepções (uma para triagem e outra para cadastro de atendimento médico), sala de medicação, duas observações, uma para observações mais rápidas e outra com leitos para suspeita de necessidade de internação, além de cinco consultórios médicos para atendimento.

Dr. Newton Nunes Filho explica que uma das prioridades da Unimed em 2023 é melhorar, ainda mais, o atendimento com otimização dos espaços e novas construções. “Com as melhorias no Centro Integrado, localizado no Hospital Unimed Ilhotas, os clientespodemconcentrar todo o atendimento em um só local com consultas, exames e tratamento terapêutico. Um investimento pararenovar o nosso compromisso de proteger e cuidar da saúde dos nossos clientes com serviço de alta qualidade”, pontua.





