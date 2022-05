Unimed Teresina contrata médico diarista na especialidade geriatria

A Unimed Teresina está contratando médico geriatra para atuar no Hospital Unimed Primavera (HUP). O limite do prazo para inscrições ao processo seletivo vai até a próxima quarta-feira (04).



Para concorrer à vaga, o candidato deve estar regularmente inscrito e em dia com todas as obrigações junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); ter certificado de Residência Médica ou Título de especialista reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em Clínica Médica e Geriatria; ter disponibilidade para trabalho em hospital de alta complexidade como diarista; ter experiência de pelo menos 05 (cinco) anos de formado ou pelo menos 02 (dois) anos de trabalho em hospital de alta complexidade.

As inscrições serão realizadas através de e-mail, conforme orientações do edital, ou na secretaria da diretoria do HUP, localizada no 2º andar do hospital, no horário de 8h às 17h, no prazo de 26 de abril a 04 de maio. Os candidatos devem levar/enviar, no ato da inscrição, documento de identidade com foto e currículo comprovado.

Na etapa seguinte à análise curricular, candidatos serão chamados às entrevistas, de 09 a 13 de maio.

O médico que passa a atuar na especialidade geriatria, como diarista, realiza visitas em pacientes geriátricos internados e faz parte da comissão de cuidados paliativos e dor. Em linhas gerais, atua com o instrumental específico para atender aos objetivos da promoção da saúde, da prevenção e do tratamento das doenças, da reabilitação funcional e dos cuidados paliativos, de acordo com a SBGG.

Para ver o edital completo, clique aqui: http://unimed.me/100mS5

