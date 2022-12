Unimed Teresina disponibiliza Pronto Atendimento Digital gratuito

A Unimed Teresina tá on. Já está funcionando o Pronto Atendimento Digital 24h do plano de saúde. Agora os beneficiários podem realizar consultas de forma rápida, prática e sem sair de casa.



O PA Digital funciona 24h para casos de baixa complexidade como febre baixa, dor de cabeça, enjoo, diarreia, cólicas, sintomas gripais em geral. Além disso, os beneficiários poderão contar com o atendimento em casos de: sintomas leves; retorno de consultas de urgência; análise de exames solicitados anteriormente; dúvidas sobre qual especialidade médica procurar; segunda opinião médica e dúvidas médicas durante uma viagem.

Foto/Reprodução/Unimed

O atendimento é feito de forma virtual. Pelo vídeo, o médico conduz as consultas, orienta o paciente e esclarece dúvidas. O PA Digital possui atendimento adulto e pediátrico para até 16 anos.

Para realizar consultas ou esclarecer alguma dúvida sobre a condição de saúde basta acessar o site do Pronto Atendimento Digital Unimed Teresina https://www.unimedteresina.com.br/prontoatendimentodigital e seguir as orientações para preenchimento com os dados solicitados. Todos os beneficiários da Unimed Teresina podem utilizar o serviço de forma gratuita.

Passo a passo PA Digital Unimed Teresina:

1 - Acesse o site – https://www.unimedteresina.com.br/prontoatendimentodigital;

2 – Clique no botão “Acesse o PA Digital Unimed Teresina”;

3 – Insira os dados solicitados;

4 – Clique em continuar.





