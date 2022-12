Unimed Teresina iniciou pesquisa de satisfação com seus beneficiários

Pesquisar para bem cuidar. É isso que a Unimed Teresina faz para melhorar cada vez mais. Por isso, a cooperativa iniciou a pesquisa de satisfação com seus beneficiários.



Até o final de março, os clientes da Unimed Teresina serão convidados, por meio dos canais oficiais da Unimed Teresina, para responder a pesquisa de satisfação.

A pesquisa é realizada pelo robozinho Hazo (Camaleão). Ele fará o contato com o usuário e, após a confirmação de alguns dados e aceite da participação da pesquisa, o usuário recebe um link do chat virtual por SMS. Fique atento, o início do link para responder a pesquisa é: https://hazo.me/idss_tere_22

Foto: Reprodução/Unimed

Os beneficiários Unimed Teresina ainda podem responder acessando o link no site https://www.unimedteresina.com.br/, Instagram @Unimedteresina e pelo WhatsApp 2107-8000.

Saber a opinião de cada cliente é muito importante para que a Unimed Teresina possa sempre evoluir e levar a melhor assistência à saúde. Se você é beneficiário Unimed Teresina participe clicando aqui: https://hazo.me/idss_tere_22

