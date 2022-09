Uso indevido do passe nos ônibus causa bloqueio de 194 cartões por mês em Teresina

De janeiro a agosto de 2022 cerca de 1.552 cartões já foram bloqueados, devido ao uso incorreto. A principal causa é a utilização por outra pessoa não titular do cartão. O número foi divulgado nesta terça-feira (06) pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT). Em média, cerca de 194 cartões foram bloqueados por mês somente neste ano.

A prática incorreta pode levar ao bloqueio e em caso de reincidência, até suspensão do mesmo, e tem sido feita por muitos estudantes e beneficiários de gratuidades na capital. Idina Medeiros, coordenadora executiva do SETUT alerta para a necessidade de cada passageiro usar o seu próprio cartão. “O bloqueio por uso indevido do cartão eletrônico só é possível para estudantes e beneficiários de gratuidades. Cada passageiro incluso nos benefícios possui, individualmente, o seu cartão eletrônico”.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



“Recomendamos que todos façam o uso correto e não empreste para outra pessoa, pois o leitor, através da biometria facial, identifica a titularidade do passe e pode culminar em bloqueio do mesmo. Nossa tecnologia detecta o uso incorreto do passe no ônibus. Reforçamos que todos os titulares respeitem as normas e façam bom uso", reforça.

O Sindicato tem registrado também casos de uso indevido do cartão por acompanhantes de deficientes. "Importante destacar que um dos principais casos de fraude ou uso incorreto do cartão são de acompanhantes de pessoas com deficiência, quando tentam utilizar sem a presença do titular. Essa prática não é permitida. O SETUT está a serviço de um trabalho eficiente e honesto para todos", conclui Idina Medeiros.

Sobre o Passe Eletrônico

O cartão é um instrumento para ter acesso aos serviços do transporte público de Teresina. Com ele, os passageiros têm direito a se deslocar na cidade e com a cobrança individual de R$ 4,00 a inteira, estudantes com 1/3 do valor total e os usuários beneficiários de gratuidades, sem pagar nenhum valor. O grupo pertencente ao benefício de gratuidades e que possui cartão eletrônico são pessoas com algum tipo de deficiência, idosos a partir de 65 anos, oficial de justiça, policial civil e agente penitenciário.

