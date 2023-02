Vacina Bivalente: Teresina inicia hoje (16) aplicação com novo imunizante contra Covid-19

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) inicia hoje (16) a aplicação da versão bivalente da vacina contra a covid-19 (imuniza contra a cepa original e contra a Ômicron) em Teresina. O primeiro grupo contemplado será o dos idosos e trabalhadores das instituições de longa permanência, iniciando pela Casa Frederico Ozanam, às 9h da manhã. Devem ser imunizadas 87 pessoas.

“Recebemos inicialmente nove mil doses de vacina, mas temos expectativa de recebemos mais um lote em breve e vamos ampliando o grupo de acordo com o quantitativo recebido”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha. “Ao longo dos próximos dias visitaremos as instituições de longa permanência e divulgaremos a programação para outros grupos pela ordem definida pelo Ministério da Saúde”, esclarece.

De acordo com o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde, a primeira fase da vacinação contemplará as pessoas acima de 70 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Estes grupos somam 57.648 pessoas na capital. As etapas posteriores contemplarão os demais idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente, que totalizam 161.409 pessoas.

A vacina Pfizer bivalente será disponibilizada em uma dose, com caráter de reforço, para pessoas que comporem grupos prioritários definidos, que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O critério para recebimento é ter mais de 12 anos de idade, estar em um dos grupos prioritários e ter finalizado o esquema primário com a vacina monovalente contra a COVID-19.

O intervalo de aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente deve ser de, pelo menos, quatro meses após a finalização do esquema primário da vacina monovalente ou aplicação da última dose de reforço da monovalente.

