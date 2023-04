Vacina contra a gripe: confira quem poderá se vacinar esta semana em Teresina

A partir da próxima segunda-feira (17), idosos a partir de 85 anos poderão tomar a vacina contra a gripe em Teresina. É que a Fundação Municipal de Saúde (FMS) ampliou a faixa etária de aplicação. Crianças de seis meses a menores de 6 anos também podem receber o imunizante.



Os idosos que forem se vacinar devem comparecer a qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a um dos três pontos de aplicação drive-thru da capital que ficam localizados nos terminais do Parque Piauí, Buenos Aires e no Teresina Shopping. Já as crianças que forem de vacinar, os pais devem levá-las nas UBS's entre as 8h e 12h e entre as 13h e 17h. Também podem comparecer para se imunizar contra a gripe trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente. Estas devem se dirigir ao Teresina Shopping ou aos terminais para receber o imunizante das 9h às 17h.



Para de vacinar é preciso apresentar um documento de identificação com foto que comprove a idade, CPF ou o cartão do SUS e cartão de vacina. Trabalhadores da saúde devem apresentar ainda um documento que comprove a atividade em serviço de saúde (declaração ou contracheque) nos últimos três meses. As gestantes e puérperas devem apresentar seu cartão de gestante ou certidão de nascimento do bebê. As pessoas com deficiência têm que mostrar um documento que comprove a condição de saúde.

Vale lembrar que, paralela à campanha de vacinação contra a gripe, Teresina também segue vacinando a população contra a covid-19. A coordenadora de vacinação da FMS, Emanuelle Dias, explica que a população que têm direito a receber a vacina bivalente contra a covid pode também receber a da gripe. "É comprovadamente seguro tomar as vacinas da gripe e covid na mesma oportunidade, por isso estamos aplicando as duas nos mesmos locais", disse.

Por que devo me vacinar contra a gripe?

A Influenza, mais conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, tem elevada transmissibilidade e com tendência a se disseminar facilmente. Ela pode ocasionar quadros leves, mas também quadros graves. Em situação onde ocorre o agravamento dos casos, há necessidade de hospitalização.

Veja abaixo a programação completa da vacinação contra a gripe em Teresina

17/04 a 20/04 (segunda a quinta)

Locais: Unidades Básicas de Saúde

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Público: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 85 anos e mais

17/04 a 20/04 (segunda a quinta)

Teresina Shopping, Terminal do Buenos Aires, Terminal do Parque Piauí

Horário: 9h às 17h

Público: Trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, idosos com 85 anos e mais

