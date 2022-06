Vacina da gripe já está disponível para a população em geral; confira pontos de aplicação

A vacinação contra a gripe, ampliada para todos os públicos, e já está sendo disponibilizada de terça (28) a sexta-feira (1º de julho) em sete postos de vacinação e 82 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhados por todas as zonas da cidade. Os postos de vacinação são os drive thru dos Terminais do Parque Piauí, Zoobotânico, Livramento, Buenos Aires e CEU Norte, que funcionam das 9h às 17h.

“Todos estes locais funcionam por demanda livre, sem necessidade de agendamento”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina. Além do imunizante contra a gripe, os drive thru disponibilizam a vacina contra covid-19, tanto a 1ª, 2ª e 3ª dose (pessoas de 12 anos e mais), como a quarta dose/2º reforço para adultos 18 anos e mais com intervalo mínimo de 4 meses da última dose.

Durante a semana, funcionam ainda um posto Teresina Shopping (edifício Garagem - estacionamento do G3) e no Shopping Rio Poty, porém estes locais estão vacinando apenas contra a covid-19. O horário de funcionamento do Teresina Shopping é das 9h às 17h, enquanto no Shopping Rio Poty é das 13h às 17h.

A vacina contra a gripe também está disponível em todas as UBS espalhadas por toda a capital, exceto aquelas que estão fazendo a vacinação contra a covid-19 de crianças. A imunização infantil contra o coronavírus (1ª e 2ª dose) está sendo feita nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. “Por questões de logística, as UBS que vacinam crianças contra a covid-19 não estão fazendo outros imunizantes. Nestes casos, recomendamos que a população procure outra UBS mais próxima”, diz Emanuelle Dias.

Para receber as vacinas é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina.

Programação vacinação

28 de junho a 1º de julho

Drive Thru

9h às 17h: Terminal Parque Piauí, Terminal Zoobotânico, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, CEU Norte

- Gripe (população em geral)

- Covid 1ª Dose (12 anos e mais)

- Covid 2ª Dose (12 anos e mais)

- Covid 1º Reforço (12 anos e mais)

- Covid 2º Reforço (18 anos e mais)

Postos de vacinação

9h às 17h: Teresina Shopping (edifício Garagem - estacionamento do G3)

13h às 17h: Shopping Rio Poty

- Covid 1ª Dose (12 anos e mais)

- Covid 2ª Dose (12 anos e mais)

- Covid 1º Reforço (12 anos e mais)

- Covid 2º Reforço (18 anos e mais)

UBS

Locais: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição, UBS Parque Poti

- Covid 1ª e 2ª dose - crianças de 5 a 11 anos

Demais UBS

- Gripe (população em geral)

