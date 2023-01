Vacina contra HPV está disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos em Teresina

A vacina contra o HPV (papiloma vírus humano) já está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teresina e é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Essa vacina tem como função prevenir doenças causadas pelo vírus HPV, como verrugas genitais, lesões pré-cancerosas e câncer do colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis, cabeça e pescoço.



A vacina é a quadrivalente e protege contra os 4 tipos de vírus HPV mais comuns no Brasil e age estimulando a produção de anticorpos necessários para combater o vírus. O HPV é a mais frequente Infecção Sexualmente Transmissível (IST) na mulher e no homem.



A infectologista e gestora da Gerência da Divisão em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Amparo Salmito, alerta para a necessidade de vacinar as pessoas do público alvo. “Recomendo a vacinação contra o HPV, pois quando a pessoa adquire o vírus é difícil se livrar dele e a vacinação protege e está disponível pelo SUS”, orienta.



A assessora técnica da Diretoria de Atenção Básica da FMS, Ayla Maria Calixto de Carvalho, destaca as dificuldades encontradas para a vacinação desse público. “A vacina foi vinculada à erradicação do câncer de colo do útero e por isso no início era destinado às meninas e depois expandida para os meninos. Por ser um público adolescente a imunização depende de negociação com o adolescente, explica Ayla. Teve também a questão cultural porque os pais precisam conversar com os filhos e por ser essa vacina pensada para ser aplicada antes do início da atividade sexual os pais têm dificuldade de falar sobre esse tema”, diz.



A vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países. Vários deles já possuem estudos de impacto dessa estratégia com resultados positivos na prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus.



