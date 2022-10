Velocista patrocinada pela Unimed Teresina é campeã dos Jogos das Escolas Municipais

A atleta patrocinada pela Unimed Teresina, Lauane Vitória Fernandes, foi campeã nos Jogos das Escolas Municipais de Teresina (JET’S). A velocista de apenas 15 anos subiu no pódio quatro vezes na competição de atletismo.



Lauane foi campeã nos 100m e nos 200m e vice-campeã nos 75m e 250m. “Muita gratidão por cada oportunidade que estou recebendo. Me preparei muito para as provas com treinos diários. Meu objetivo é conquistar cada dia mais vitórias e ser reconhecida em todo o país”, destaca.

Foto: Divulgação/Unimed Teresina

Os jogos aconteceram no último final de semana no Centro Esportivo da Universidade Federal do Piauí, reunindo 105 alunos de 10 unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina

Após a conquista, a atleta já se prepara para a próxima disputa: o Troféu Norte e Nordeste de Atletismo Sub16, que acontece nos dias 7 a 9 de outubro em Fortaleza (CE).

