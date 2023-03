Vendas do 1º lote de ingressos para o Piauí Pop começam neste domingo (05)

Começa no próximo domingo (05), às 17h, as vendas do primeiro lote de ingressos para o Piauí Pop 2023. O evento acontece em Teresina entre os dias 04 e 08 de julho e será dividido em dois espaços: uma arena no Estádio Albertão e outra no estacionamento da Federação da Indústria do Piauí (Fiep), localizados no bairro Redenção.

A organização do festival ainda não divulgou os valores, mas o passaporte para os cinco dias de evento custará o equivalente a menos de R$ 60 por dia. Além do passaporte, também haverá venda de ingressos individuais por dia. As entradas poderão ser adquiridas pelo site www.piauipop.com.br.

Festival volta com dois espaços de eventos

Evento que marcou toda uma geração, o Piauí Pop retorna em 2023 em um formato inovador, mas mantendo sua essência. Nesta edição, serão montadas duas arenas de shows: a Arena Tem Futuro, que acontecerá no estacionamento da Fiep nos dias 04, 05 e 06 de julho com programação diversificada; e a Arena Pop, que acontece nos dias 07 e 08 no Estádio Albertão.

Quem explica é o organizador do Piauí Pop, Thiago Peixoto: “A Arena Tem Futuro acontece na terça, quarta e quinta-feira a partir das 8h com palestras e oficinas, e a partir das 19h com os shows. Essa arena é para você que sai do trabalho e quer ir curtir o festival. Lá você vai ter estacionamento, segurança garantida, vai poder curtir os shows nacionais, shows de bandas piauienses, vai ter palco de stand-up comedy, festival de gastronomia, espaço para armar rede. É um evento para toda a família”, diz.

Além dos shows, a Arena Tem Futuro contará também com palestras e oficinas sobre sustentabilidade, economia criativa, empreendedorismo, ativações em redes sociais e outras variedades de temas. Essas palestras acontecerão nas salas e auditórios da Fiepi. O projeto mantém o DNA do Piauí Pop de ser mais que um festival e se tornar uma iniciativa social.

“O Piauí Pop tem em sua essência a contrapartida social. Nunca se tratou só de um festival e só de shows. Quando acontecia no Jóquei Clube, a gente tinha o Mercado Mix, onde dávamos visibilidade para a economia criativa e para o empoderamento feminino dentro da produção econômica. Agora não vai ser diferente. Acontece que não cabe tudo em dois ou três dias de festival”, afirma Thiago Peixoto.

É por isso que além da Arena do Futuro, o Piauí Pop volta em 2023 com mais outro espaço: a Arena Pop, que acontece nos dias 07 e 08 no Albertão. Com ela, a organização do evento promete entregar um formato de festival grandioso, com uma maior concentração de público e estrutura semelhante ou até mesmo maior que os shows que marcaram uma geração de piauienses nas edições anteriores. A cenografia dos dois espaços é assinada pelo artista

Grandes nomes da música já foram confirmados

As atrações por arena ainda não foram divulgadas. No próximo domingo (05) quando começarem as vendas dos ingressos, mais quatro bandas serão anunciadas ao público. Até o momento, já foram confirmadas no Piauí Pop deste ano as seguintes atrações musicais: Natiruts, Xamã, Biquíni Cavadão, Criolo, Marcelo Falcão, Marina Sena, Paralamas do Sucesso, Poesia Acústica, Raimundos e Planta e Raiz.

“Quando anunciamos o retorno do Piauí Pop, algumas bandas disseram que tinham que tocar, que tinham que estar presentes porque já fazem parte dessa história. Não é por acaso que Biquíni foi confirmado, que Natiruts foi confirmado, que Marcelo Falcão foi confirmado. O Falcão fez história com O Rappa em duas edições do evento. Depois disso, muitas outras bandas começaram a nos procurar. Teve uma galera que acreditou na gente e com quem estamos em negociação. No domingo teremos mais quatro atrações anunciadas”, finaliza Thiago Peixoto.

