Vereador Ismael Silva sofre acidente com facão e corta o rosto na praça do Mafuá

O vereador Ismael Silva (PSD) sofreu um acidente nesta sexta-feira (28), na praça do Bairro Mafuá, zona Norte de Teresina, durante atividades do projeto "Se essa praça fosse minha". O vereador sofreu um corte no queixo causado por um facão e precisou de atendimento médico.

De acordo com a assessoria do parlamentar, Ismael Silva estava ajudando voluntários na poda de árvores da praça. Ele teria segurado uma escada para um dos voluntários cortar os galhos de uma árvore com o facão.

Nesse momento, o facão escorregou acidentalmente da mão do voluntário e acabou atingindo o rosto do vereador, que estava logo abaixo. O facão atingiu o queixo de Ismael e abriu um corte.

Devido ao ferimento, o parlamentar perdeu bastante sangue e foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e fez a sutura do corte.





