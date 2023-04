VÌDEO: Em Teresina, pessoas flagram revólver em balcão no prédio da Semcaspi

Uma denuncia anônima feita ao O DIA relatou uma situação bastante atípica que ocorreu no prédio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) no dia 10 de abril: ao chegar no local para solicitar atendimento, uma pessoa flagrou um revólver em cima do balcão da recepção.

No local, idosos e pessoas de rua aguardavam para serem atendidas. Segundo a denúncia, junto a arma encontravam-se várias munições ao alcance de qualquer pessoa. A denunciante informou que solicitou que alguém removesse o revólver.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

No entanto, ainda demorou alguns minutos para que uma agente - que realizava a vigilância do local - fosse até a recepção para guardar a arma. Um vídeo gravado pela pessoa que fez a denúncia mostra o momento em que a segurança manuseia a arma e coloca as munições.



“Fui lá com minha mãe para tirar um passe livre. Eu só consegui gravar o vídeo quando ela finalmente pegou a arma e municiou ali na frente de todos os presentes. Achei um absurdo deixar uma arma ao alcance de pessoas tão vulneráveis com risco de acontecer algum acidente grave”, comenta a denunciante.

A pessoa informou ainda que procurou os responsáveis para tratar sobre o assunto, mas não foi recebida pelos mesmos. A equipe de reportagem procurou a Semcaspi para esclarecer o fato. Em nota, órgão informou os vigilantes da sede do prédio da instituição são contratados de forma terceirizada e recebem o devido treinamento. Além disso, a Semcaspi garantiu que já está apurando a situação e em contato com a empresa responsável.



"A Semcaspi reforça às empresas de vigilância, com servidores nos serviços de Assistência Social do município, que façam os devidos treinamentos e recomendações aos profissionais encaminhados, para evitar situações de insegurança", diz a nota.



