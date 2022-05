VÍDEO: Adolescente é baleado após assaltar tenente da PM no Parque Wall Ferraz

Um adolescente de 16 anos foi baleado, na noite dessa sexta-feira (22), ao assaltar um tenente da Polícia Militar na Avenida Ministro Sérgio Mota, no bairro Parque Wall Ferraz, Zona Norte de Teresina.

O tenente J. Oliveira, titular do Batalhão de Polícia Ambiental, estava aguardando um familiar que chegava do trabalho quando dois suspeitos anunciaram o assalto em uma bicicleta.

"O crime aconteceu por volta das 21h30. Os dois elementos estavam em uma bicicleta e perceberam o tenente na avenida. Eles então anunciaram um assalto com uma arma de fabricação caseira. O tenente J. Oliveira entregou o celular e reagiu. Foi então iniciada uma perseguição. Com a ajuda de populares, o suspeito baleado foi capturado e outro fugiu", informou à reportagem o sargento Marques, do 13º BPM.

O suspeito foi baleado na região do ombro. Na sequência, ele foi detido e levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. O suspeito também recebeu atendimento médico para tratar o ferimento.

Na manhã deste sábado (23), a Polícia Militar segue em diligências na região para prender o outro suspeito do crime.

