VÍDEO: Jacaré assusta moradores em rua de Pedro II

Uma equipe da 2ª Companhia do 12° Batalhão da Polícia Militar do Piauí capturou um jacaré de cerca de um metro no bairro Chapadinha, no município de Pedro II, no Norte do Piauí. (veja vídeo abaixo:)

O caso foi registrado nesta quarta-feira (14) e o animal estava passeando em uma calçada de uma pizzaria. A aparição do animal assustou moradores, funcionários e comerciantes da região, mas ninguém se feriu.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda segundo a PM, o jacaré foi devolvido às margens do Açude Joana, região afastada do centro do município. A polícia orienta que a população acione os órgãos competentes como a Polícia Ambiental, através do 190.

