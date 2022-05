VÍDEO: motorista abastece e foge sem pagar o posto no bairro Marquês

Um vídeo, gravado por câmeras de segurança, registrou o momento em que o motorista de um veículo modelo Onix abasteceu o carro e depois fugiu sem efetuar o pagamento. O furto aconteceu no Posto Carvalho, no bairro Marquês, zona Norte de Teresina. E teria ocorrido durante a madrugada da segunda-feira (25), por volta das duas da manhã.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

No vídeo, não é possível ver o número da placa, nem a cor do veículo. Após a fuga do motorista, o frentista que abasteceu o carro, ficou sem entender a situação. E em seguida, quando percebeu o crime, ele correu parecendo ir em direção ao setor administrativo do posto de combustível.

O Portal O Dia entrou em contato com 9º Batalhão da Polícia Militar, que informou que o batalhão não recebeu demanda sobre o acontecido.

