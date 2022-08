VÍDEO: Na Matinha, bandidos usam guarita desativada para monitorar chegada da polícia

Vídeos gravados por criminosos e compartilhados pelas redes sociais mostram como integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) estão utilizando uma guarita desativada no bairro Matinha, zona Norte de Teresina, para monitorar a chegada da polícia. Um dos bandidos foi preso nesta segunda-feira (29), após a Polícia Militar tomar conhecimento dos vídeos.

Nas imagens, os criminosos mostram o local utilizado pela facção para fazer o monitoramento da região e as armas utilizadas, entre elas um revólver calibre 38, uma pistola e uma espingarda calibre 12. Em um dos vídeos é possível ver um menor entre os faccionados.



Confira o vídeo:

De acordo com o Major Tales, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, ao realizarem rondas na Matinha, as equipes avistaram os supostos indivíduos faccionados. “Eles empreenderam fuga e, durante a perseguição, um dos elementos confessou a culpabilidade do crime, que seria porte ilegal de arma de fogo”, diz.

(Foto: Divulgação/PMPI)

Ainda segundo o Major, foram apreendidos uma espingarda caseira, cerca de 11 munições de revólver e uma certa quantidade de dinheiro. “Provavelmente ali também funcionava um ponto de vendas de drogas”, afirma.

Os objetos apreendidos, juntamente com o indivíduo, foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina. O caso será investigado pela Polícia Civil.



