Walberte Dourado e Tony Silva, da O DIA TV, recebem homenagem da Polícia Militar

O apresentador Walberte Dourado e o repórter Tony Silva foram homenageados, na manhã deste sábado (19), pela Polícia Militar do Piauí. Os dois integrantes do programa Rota do Dia, da O DIA TV 23.1, receberam o diploma "Amigo da PM". A homenagem aconteceu durante o evento alusivo ao Dia da Bandeira e contou com a presença da governadora do Piauí, Regina Sousa, e do comandante-geral da PM, Scheiwann Lopes.



Para o apresentador Walberte Dourado, a diplomação é um reconhecimento do trabalho em equipe desenvolvido pela O DIA TV em dois anos à frente do programa Rota do Dia. "Estou muito feliz. É um reconhecimento do nosso trabalho na TV. Meu, do Tony Silva e de toda uma equipe, porque a gente procura trabalhar em parceria com a polícia, assim como a polícia faz essa parceria com a gente. É um sentimento de gratidão, de dever cumprido. Estamos sempre dispostos a colaborar com a nossa Polícia Militar do Estado do Piauí. Não somos apenas nós que estamos ganhando esse reconhecimento, é a nossa TV e cada um dos colaboradores", afirmou.





