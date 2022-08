Zona Sul de Teresina fica sem água após roubo de fiação na caixa d’água do Parque Piauí

Na madrugada desta terça-feira (30), vândalos furtaram cabos do sistema de bombeamento da caixa d’água do Parque Piauí, localizada na zona Sul de Teresina. Em decorrência disso, o fornecimento de água ficará interrompido na região durante toda a manhã de hoje. O comunicado foi feito pela Águas de Teresina.



(Foto: Reprodução/Google Maps)

Por meio de nota, a concessionária informou que os profissionais da empresa já estão trabalhando no local neste momento para resolver a situação. A previsão é que as atividades sejam finalizadas até 12h, com retorno gradual a partir deste horário.



Diante da ocorrência, a Águas de Teresina pede a compreensão da população. Os casos emergenciais devem ser comunicados pelo 0800 223 2000.



