Yuri lança disco com composição de Engenheiros do Hawaii

Aos 39 anos de idade, o músico piauiense Yuri lança seu segundo trabalho autoral em carreira solo. Um cd com 7 faixas, entre composições próprias e duas regravações. A identidade do artista está expressiva e bem mais evidente nas músicas. O disco começa com um clássico do rock brasileiro, “Somos Quem Podemos Ser” intitula o fonograma e tem a responsabilidade de ser a música de trabalho. Uma composição de Humberto Gessinger gravada originalmente em 1988 pela banda Engenheiros Do Hawaii, ganha uma versão balada PopRock, com força total para tocar em rádios.

A segunda faixa vem com “Vida”, uma canção reflexiva que fala do amor, do estímulo bom de viver. A próxima é “Arroz & Feijão” uma declaração a Priscylla, esposa de Yuri, a letra fala da simplicidade e cumplicidade do amor entre os dois. Quarta música é “Última Chance”, um Pop requintado com divisão de voz, piano e arranjos de Gustavo Baião e guitarras de Láryos Lima, além da super participação do gaitista Milton Guedes. “Leuda” é a quinta canção e mais uma declaração onde Yuri expressa o amor por sua mãe. Uma letra e harmonia forte.

“A Flor do Amor”, quinta faixa, debocha das voltas e que o mundo proporciona e faz a gente amadurecer com erros e o cotidiano. Tem a participação do Baixista Ivo Solano e uma citação de “Barracos da Cidade” homenageando Gilberto Gil. A última canção também é uma regravação de um clássico da música Piauiense, “Amor Lindo” é letra do poeta Durvalino Couto e música de Edvaldo Nascimento, dois artistas ícones do cenário no Piauí.

O disco Somos Quem Podemos Ser é um trabalho consciente, caprichado e produzido por Yuri e Thales Brandt(técnico de gravação), com guitarras e violões de Láryos Lima, Baixo de Robertha Brandão, Iago Dayvson Bateria e Edilson de Sousa Teclados, além da participação de Dudu Percussão e Thales Nas percussões.

O disco é uma das obras contempladas pela Lei de Incentivo Cultural “SIEC” e “Aldir Blanc”.