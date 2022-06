Após despedida no Albertão, Whindersson relembra início: “38 pessoas no primeiro show”

O humorista piauiense Whindersson Nunes usou as redes sociais para agradecer a presença do público para o show de despedida dele dos palcos, na noite do último sábado (18) no Estádio Albertão, em Teresina. Em postagens no Instagram, o artista afirmou estar “Sem palavras”, e relembrou o início da carreira: “38 pessoas no primeiro show na sala Torquato Neto, na primeira vez que subi no palco. Obrigado por hoje Teresina”.

O show de despedida do humorista, intitulado “Isso não é um culto”, reuniu cerca de 12 mil pessoas, de acordo com a previsão da própria organização. A turnê de despedida de Whindersson foi anunciada em dezembro de 2021. Pelas redes sociais, o humorista lembrou os 10 anos em que rodou pelo Brasil levando o seu trabalho para todos os cantos do país. Ainda de acordo com o Whindersson, a despedida não deve ser para sempre.

(Foto: Reprodução / Instagram / Whindersson Nunes)

Leia também: Campo maior: Fã de Whindersson tatua rosto de comediante e é notado pelo artista "Não pra sempre porque isso não existe, ninguém para pra sempre, eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos". (Foto: Reprodução / Instagram / Whindersson Nunes) A turnê de despedida já rodou estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no