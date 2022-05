Altos X Flamengo: ingressos para o jogo podem esgotar até meio dia, diz FFP

Casa cheia. É esta a expectativa para o jogo Altos X Flamengo que acontece no próximo domingo (01) no Estádio Albertão, em Teresina. De acordo com a Federação de Futebol do Piauí (FFP), mais de 80% dos ingressos já foram vendidos e restam poucos mais de 5 mil disponíveis para hoje. A expectativa do presidente da Federação, Robert Brown, é que até o meio dia os ingressos esgotem nas bilheterias.



Ao todo, foram disponibilizadas 25 mil entradas para o jogo divididas entre cabines, cadeiras e arquibancadas. Destas, pelo menos 20 mil já foram vendidas ao longo desta terça-feira (26). Os preços variam de R$ 75,00 a R$ 300,00 e o pagamento só pode ser feito por cartão de débito, pix ou em espécie. As vendas acontecem nas bilheterias do Estádio Albertão, em Teresina, e no Comercial Castelo, em Altos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A forma de pagamento e a quantidade de postos de venda foram alvos de críticas por parte dos torcedores. Questionada sobre o assunto, a FFP explicou que não implantou vendas no cartão de crédito nem pela internet para priorizar o torcedor local. “Com essa questão de comprar pela internet, a diretoria do Altos, que é quem está cuidando dessa parte de vendas, achou que muita gente de fora ia comprar e eles queriam priorizar os torcedores do Piauí. Eu acho que eles têm até razão nisso”, disse Brown.

Nesta quarta-feira (27), a vendas dos ingressos restantes está sendo feita somente no Albertão e no Comercial Castelo, na cidade de Altos.Vale lembrar que para ter acesso à meia-entrada, é obrigatória a apresentação de documento que comprove a concessão do benefício. Ainda ontem (26), o Procon Estadual fez fiscalização nos postos de venda e formalizou ao Altos para que o clube dedique 40% dos ingressos somente para a meia-entrada.

A situação já foi regularizada, segundo informou o presidente da FFP. “Essa questão sempre aparece toda vez que tem um grande jogo, porque tem gente que compra de 10 a 20 ingressos. Para que a gente consiga fazer esse controle na prática é difícil, mas foi tudo regularizado e hoje cada torcedor só pode levar de um ou dois ingressos de uma vez”, explicou Robert Brown.



Robert Brown é presidente da FFP - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Esquema de segurança

Nesta manhã (27), dirigentes da FFP se reúnem com as forças de segurança para tratar do Plano de Ação referente ao jogo de domingo. Participam do encontro a Polícia Militar, Strans, Polícia Rodoviária Federal, Vigilância Sanitária, Polícia Civil, Guarda Municipal de Teresina, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Enfermagem e Hospital da Polícia Militar.

