FFP confirma final da Série B do Piauiense sem público em Campo Maior

A decisão da Série B do Campeonato Piauiense entre Comercial e Ferroviário acontece neste sábado (24/09) sem a presença do torcedor no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. A confirmação de portões fechados saiu na tarde desta quinta-feira (22/09) em comunicado oficial da Federação de Futebol do Piauí (FFP).

“A final da Série B tem o Comercial como mandante. Assim como nos outros jogos realizados no Deusdeth de Melo, a partida ocorrerá com portões fechados devido a não apresentação dos laudos técnicos da praça esportiva, medida que visa atender o art. 23 do Estatuto do Torcedor”, disse a FFP.

O Comercial mandou os jogos desde o início da competição sem a presença do torcedor. A Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi) não apresentou os laudos de segurança do estádio. O campeão da Série B de 2022 irá levar para casa o Troféu Renato Berger, secretário de Esportes e Lazer do município de Teresina.

A decisão

O Comercial ganhou a vantagem de disputar a final em casa após vencer o Tiradentes por 4 a 1 na partida de volta da semifinal e garantir a melhor campanha durante a competição. O Ferroviário, por sua vez, que terminou em primeiro lugar, empatou o jogo de volta em 2 a 2 com o Picos e foi ultrapassado pelo time de Campo Maior.

