Uso de máscara e distanciamento passa a ser adotado nos estádios do Piauí

O uso de máscara de proteção e o distanciamento social passaram a ser recomendados pela Federação de Futebol do Piauí (FFP) nos estádios que abrigam partidas de competições esportivas realizadas pela entidade. A medida foi adotada após o avanço de casos de Covid-19 no Piauí e o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados.

A orientação foi expedida para torcedores e membros das delegações. “A recomendação é válida não apenas para torcedores, mas para todos os presentes nos estádios, desde funcionários da FFP, passando por equipes de transmissão, arbitragem e comissões técnicas dos clubes participantes das competições”, disse a FFP.

A entidade informou que irá reforçar as ações de conscientização nos estádios, com a distribuição de panfletos educativos contendo orientações sobre as medidas protetivas para o acesso e comportamento nos estádios antes, durante e no intervalo das partidas. As orientações também serão repassadas pelo sistema de som dos estádios.

Nas partidas deste final de semana, que acontecem em Teresina e Piripiri, as medidas já estarão valendo.

