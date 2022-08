Nazária: Bombeiros retomam buscas pelos corpos que seguem desaparecidos no Rio Parnaíba

O Corpo de Bombeiros retomou nas primeiras horas da manhã de hoje (30) as buscas pelos dois corpos que ainda seguem desaparecidos nas águas do Rio Parnaíba em Nazária. As vítimas que continuam desaparecidas são Eduarda Kemylly da Conceição Silva, 9 anos, e Ana Ketlelly da Conceição Silva, 11 anos.



Leia também:

Nazária: “Não acredito que perdi minhas duas netinhas”, diz avô de crianças desaparecidas



Nazária: mães pularam no rio para tentarem salvar filhos e foram resgatadas por pescador





Foto: Assis Fernandes/O Dia

As duas estavam entre as cinco crianças que sumiram no rio em acidente ocorrido no último domingo (28). Os demais corpos que foram localizados já foram liberados pelo IML na tarde de ontem e serão velados hoje em Nazária.

Para as buscas, os bombeiros empregarão novamente equipes de mergulhadores e utilizarão pelo menos duas embarcações que percorrerão o Rio Parnaíba de margem a margem seguindo o curso da água em direção a Teresina. A principal dificuldade, relata o coronel Veloso, porta-voz da corporação, é a profundidade do rio no local onde os afogamentos aconteceram e a velocidade da correnteza.





Aguarde mais informações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no