Nazária: Sob forte comoção, criança e adolescentes que morreram afogadas são enterradas

A população de Nazária parou na manhã desta terça-feira (30) para acompanhar o sepultamento de três das cinco crianças da mesma família que morreram afogadas no último domingo (24) no município. Sob forte comoção, familiares, amigos e populares estiveram presentes no enterro de José da Cruz Alves (16), Marcos Vinícius Sales Santos (08) e Vitória Emanuelle Sales Santos (13). Os corpos foram enterrados no Cemitério Municipal de Nazária.



(Fotos: Maria Clara Estrêla/ODIA)

Muito abalados, os familiares das vítimas foram amparados por parentes e amigos. Os três estão sendo sepultados lado a lado. Colegas de escola e professores também acompanharam a cerimônia. Francisco Orismar da Silva Araújo, diretor da escola onde três das cinco vítimas estudavam, compareceu ao enterro e falou da falta que as crianças farão. Ele comenta que todos na escola estão muito abalados com as mortes.



“Encontrar as duas vítimas que restavam fica uma sensação de alívio, mas nada que amenize o tamanho da dor. Na escola, a gente vai discutir, junto com a equipe escolar, a melhor forma da gente voltar, dar suporte ao alunado e aos professores. Nesse momento estamos preocupados em sepultar os corpos, e finalizar esse trâmite do sepultamento”, comentou.

Francisco Orismar acrescentou que guarda boas lembranças das crianças e cita que, como pai, consegue sentir a dor que os familiares das vítimas estão passando neste momento. “Fica uma sensação de muita angústia e muita saudade, lembranças boas. Eram cinco jovens, dentre os cinco, três eram nossos alunos, e estamos sem palavras. É uma angústia coletiva. Todos os nazarienses e o Piauí fez essa comparação e se coloca no lugar das famílias, se sensibiliza pelo fato de ser criança. É uma dor muito grande para o nosso município”, lamentou.

Emocionada, Ilizângela Alves, tia das crianças, falou da dor que a família está sentindo com a morte precoce das vítimas, todos primos. “Eram crianças muito boas. De domingo para cá eu não estava nem acreditando. [Eram] todos da minha família, todos os meus parentes. É triste demais”, disse.

Prefeitura doou urnas funerárias para a família

A Prefeitura de Nazária informou que ofertou urnas funerárias para a família das três crianças sepultadas nesta terça-feira (30). Não foi informado à esta reportagem se serão oferecidas urnas também para as outras duas vítimas: Ana Ketlelly da Conceição Silva (11), que foi encontrada hoje e Eduarda Kemylly da Conceição Silva (09), que continua desaparecida.



