Após Lagoa do Portinho transbordar, população usa canoas para ir para escola e trabalhar

A rodovia BR-402, em Parnaíba, segue interditada por conta do transbordamento da Lagoa do Portinho, que subiu de nível devido às fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias. Por conta da água que se acumula na via, a população está tendo que usar canoas para fazer a travessia. O Corpo de Bombeiros disponibilizou um veículo para auxiliar quem precisa ir e vir de comunidades como Olho D'Água, Jenipapo e Morada Nova dos Crentes.

Barqueiros têm feito o transporte de trabalhadores e estudantes, se revezando em turnos de 12 horas para não deixar a população ilhada e desassistida de serviços básicos como os de saúde, por exemplo.





Foto: Reprodução

Um morador da região que está auxiliando a população explicou como tem sido feito o trabalho: "De 6h da manhã até as 18h é uma equipe e a partir das 18h entra outra equipe que fica até as 6h da manhã. O horário principal é da manhã e da tarde, que é quando a gente leva e traz os alunos para as escolas. Se a gente está do lado de cá e chamam a gente do lado de lá, a gente vai e vice-versa", diz. O serviço é prestado pela Empresa Parnaibana de Serviços (Empa) e o barco é do Corpo de Bombeiros.

Os barqueiros estão na expectativa de receber uma balsa dos Bombeiros para auxiliar no transporte de veículos de pequeno porte como motocicletas e bicicletas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), ainda não há uma previsão para que a BR-402 na altura do quilômetro 39 seja liberada, uma vez que isso depende da água que transbordou da Lagoa do Portinho escoar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Jhonnatam Caldas, correspondente da O Dia TV em Parnaíba