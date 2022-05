Após subir mais de 1 metro, Lagoa do Portinho sangra e interdita BR 402, em Parnaíba

Devido ao volume de água acumulado nas últimas semanas, a Lagoa do Portinho, localizada em Parnaíba (distante 344 km de Teresina), sangrou e transbordou. Neste domingo (22), na BR-402, Km-39, o nível da água subiu 1,20m e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interditar a via, que continua impossibilitada de tráfego até a manhã desta segunda-feira (23).



Em um vídeo gravado por um morador da região, é possível ver a Lagoa do Portinho sangrando e o volume das águas seguindo em direção ao mar. Ainda de acordo o morador, o volume de água é bastante expressivo e a última vez que a lagoa sangrou foi em 2009.

Desde o dia 10 de maio a Lagoa do Portinho tem apresentado um volume elevado de água, devido às chuvas que atingem a região. As águas da lagoa chegaram a invadir o leito carroçável, em ambos os sentidos da via, apresentando risco de rompimento da pista. O local está sinalizado com cones e o trânsito tem fluido normalmente.



As águas invadiram alguns restaurantes que ficam próximo à Lagoa do Portinho, mas os comerciantes não registraram prejuízos. Com a cheia, os turistas e clientes puderam apreciar os cardumes de peixes que ficaram à beira dos estabelecimentos.



No dia 13 de maio, o trecho da BR-402, na altura da comunidade Carpina, foi totalmente interditado pela PRF. Devido às chuvas que atingiram a região, a Lagoa do Portinho transbordou e invadiu a rodovia federal.



